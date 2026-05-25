Stand ricco di giochi sfide e ospiti speciali | Amadori per il quarto anno di fila a Rimini Wellness

Da cesenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 28 al 31 maggio 2026, il Gruppo Amadori sarà presente a Rimini Wellness come Food partner ufficiale. Lo stand offrirà giochi, sfide e ospiti speciali durante l’evento. È la quarta volta consecutiva che l’azienda partecipa alla manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Gruppo Amadori sarà nuovamente protagonista a Rimini Wellness dal 28 al 31 maggio 2026 in qualità di Food partner ufficiale. Al Padiglione B5 Food Well, stand 121, ‘Amadori - The Italian Protein Group’ accoglierà i visitatori in uno spazio a isola di 64 metri quadri.“Lo stand - informa una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

AMICI, QUARTA PUNTATA DEL SERALE: OSPITI SPECIALI E NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLOSabato 11 aprile è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Con Vasco Rossi e Rimini Wellness si infiamma l'estate di Rimini: verso un weekend da tutto esauritoL'ultima settimana di maggio a Rimini si anima con Vasco Rossi e Rimini Wellness, portando la città verso un weekend quasi tutto esaurito.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web