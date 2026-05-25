Stand ricco di giochi sfide e ospiti speciali | Amadori per il quarto anno di fila a Rimini Wellness
Dal 28 al 31 maggio 2026, il Gruppo Amadori sarà presente a Rimini Wellness come Food partner ufficiale. Lo stand offrirà giochi, sfide e ospiti speciali durante l’evento. È la quarta volta consecutiva che l’azienda partecipa alla manifestazione.
Il Gruppo Amadori sarà nuovamente protagonista a Rimini Wellness dal 28 al 31 maggio 2026 in qualità di Food partner ufficiale. Al Padiglione B5 Food Well, stand 121, ‘Amadori - The Italian Protein Group’ accoglierà i visitatori in uno spazio a isola di 64 metri quadri.“Lo stand - informa una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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