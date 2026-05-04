Sinner come Nadal Djokovic e Federer? Jannik ‘scaccia’ paragoni a Madrid

A Madrid, Jannik Sinner ha dichiarato di non voler essere paragonato a Rafael Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic, finendo così con l’affermare la propria individualità nel circuito. Il tennista italiano ha evitato di condividere paragoni, sottolineando di voler concentrarsi sulla propria crescita e carriera senza confronti con i grandi del passato. La sua partecipazione alla competizione è stata seguita da una forte attenzione mediatica, con particolare interesse sulle sue dichiarazioni.

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'scaccia' ogni paragone con Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic. Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 di Madrid battendo Alexander Zverev in finale e conquistando il quinto torneo consecutivo di categoria, come mai nessuno era riuscito prima di lui: nemmeno i 'grandissimi' sono riusciti a inanellare una cinquina analoga nel corso delle loro strepitose carriere. Un traguardo incredibile raggiunto a soli 24 anni, che proietta l'altoatesino nell'Olimpo dei più grandi del tennis. E allora ecco, puntuale, l'immancabile paragone con alcuni dei mostri sacri della...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Jannik Sinner conquista il Madrid Open ed è il primo giocatore di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi, facendo meglio di Novak Djokovic e Rafael Nadal che si sono fermati a quattro. Il successo di oggi è l’ennesimo trionfo di Jannik dopo quello - facebook.com facebook

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