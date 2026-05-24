Sef Stamura stop alla storica concessione dei posti barca alla Mole L' ira di Silvetti | Siamo al disgusto

La Sef Stamura ha perso la concessione di 70 posti barca alla Mole Vanvitelliana, gestione che durava da oltre cento anni. La decisione ha suscitato reazioni politiche e commenti di disapprovazione, con alcune figure che hanno espresso forte insoddisfazione. La revoca della concessione segna la fine di un'epoca per la gestione storica dei posti barca nella zona.

ANCONA - La Sef Stamura perde la concessione dei 70 posti barca alla Mole Vanvitelliana dopo oltre un secolo di gestione e il caso diventa subito politico. Questa mattina è intervenuto duramente è il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, che ha criticato apertamente la scelta dell’Autorità di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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