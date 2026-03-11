Durante il derby, Frattesi è entrato al 68º minuto sostituendo Barella, ma non è riuscito a lasciare il segno sul campo. Il tecnico dell’Inter ha avuto successo nel risollevare le prestazioni di diversi giocatori, mentre Frattesi non ha mostrato miglioramenti. La sua presenza in campo si è limitata a un breve spezzone senza risultati tangibili.

I numeri parlano, e questa volta lo fanno in modo impietoso: 27' in campo, 2 palloni toccati, zero passaggi, zero dribbling, un contrasto e. fine. Il derby di Davide Frattesi sta tutto lì, racchiuso dentro statistiche che non rendono onore alle potenzialità del centrocampista nerazzurro ma che allo stesso tempo fotografano il momento da incubo dell'ex Sassuolo. Sempre meno incisivo, sempre meno determinante, sempre meno. Frattesi. Lui, che proprio gli anni scorsi subentrava e graffiava puntualmente con gli inserimenti diventati suo marchio di fabbrica e che oggi è invece finito travolto da una voragine scura, nera, apparentemente inesorabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Frattesi e un derby da incubo: perché la cura Chivu funziona con tutti tranne che con lui

