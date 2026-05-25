Il match tra St. Etienne e Nizza si gioca il 26 maggio alle 20:45 al “Geoffrey Guichard” ed è uno spareggio per la qualificazione in Ligue 1. Entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol nel primo atto del playout promozioneretrocessione. La partita vede le formazioni ufficiali, con quote e pronostici disponibili, e i convocati delle due squadre.

Primo atto del playout promozioneretrocessione in Ligue1 e il St. Etienne di Montanier è opposto al Nizza di Puel. I verts hanno agguantato il terzo posto e la possibilità di tornare in Ligue1 dopo un solo anno grazie all’arrivo del tecnico ex Tolosa in panchina. Una grande rimonta quella dei verts in classifica, peccato che nelle ultime giornate siano arrivate 3 sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Etienne-Nizza (spareggio qualificazione Ligue 1, 26 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Gol da ambo le parti al “Geoffrey Guichard”

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St. Etienne-Nizza (martedì 26 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. Gol da ambo le parti al Geoffrey GuichardAllo stadio Geoffrey Guichard, alle 20:45, si gioca la prima partita del playout tra St.

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