Allo stadio Geoffrey Guichard, alle 20:45, si gioca la prima partita del playout tra St. Etienne e Nizza. Le formazioni sono state annunciate, con alcuni giocatori convocati pronti a scendere in campo. La partita si preannuncia equilibrata, con le quote che indicano possibilità di gol da entrambe le parti. È il primo atto del confronto tra le due squadre per evitare la retrocessione in Ligue 1.

Primo atto del playout promozioneretrocessione in Ligue1 e il St. Etienne di Montanier è opposto al Nizza di Puel. I verts hanno agguantato il terzo posto e la possibilità di tornare in Ligue1 dopo un solo anno grazie all’arrivo del tecnico ex Tolosa in panchina. Una grande rimonta quella dei verts in classifica, peccato che nelle ultime giornate siano arrivate 3 sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Etienne-Nizza (martedì 26 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. Gol da ambo le parti al Geoffrey Guichard

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