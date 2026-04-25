Marsiglia-Nizza domenica 26 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 26 aprile alle 20:45 si disputa il derby della Mediterranea tra Marsiglia e Nizza, due squadre che si affrontano nell’ultimo weekend di Ligue 1. La partita vede in panchina rispettivamente Beye e Puel, quest’ultimo finalista di coppa di Francia. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e i convocati, mentre sono disponibili quote e pronostici per gli scommettitori.

Il 31esimo weekend di Ligue1 si chiude con il derby de la Mediterranee tra il Marsiglia di Beye e il Nizza di Puel finalista di coppa di Francia. I phoceens vengono da una sola vittoria nelle ultime 4 gare e sono attualmente sesti in classifica a -2 dal terzo posto in piena lotta per un posto in Champions League. Peseranno e non poco gli scontri diretti persi contro Monaco. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Marsiglia-Nizza (domenica 26 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Marsiglia-Nizza (domenica 26 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl 31esimo weekend di Ligue1 si chiude con il derby de la Mediterranee tra il Marsiglia di Beye e il Nizza di Puel finalista di coppa di Francia. Marsiglia-Lione (domenica 01 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiIl Marsiglia di Beye sembra ancora doversi scrollare di dosso le scorie della precedente gestione tecnica e quest’oggi se la vedrà con il Lione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Marsiglia-Nizza, una rivalità storica: il caos del 22 agosto 2021; Marsiglia-Nizza, Ligue 1: punti importanti nel derby della Costa Azzurra; Pronostico Marsiglia vs Nizza: analisi e probabili formazioni; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky. Ligue 1 2025-2026: Marsiglia-Nizza, le probabili formazioniMarsiglia-Nizza, le probabili formazioni MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Palmieri; Weah, Nadir, Højbjerg, Medina; Greenwood, Nwaneri; Aubameyang. All: Beye. NIZZA (5-3-2): Diouf; Clauss, ... sportal.it Pronostico Marsiglia vs Nizza – 26 Aprile 2026Il Ligue 1 propone un appuntamento di alto profilo: Marsiglia - Nizza, in programma il 26 Aprile 2026 alle 20:45 presso l’Orange Vélodrome. Sarà una sfida ... news-sports.it Il treno turistico Roma–Nizza-Marsiglia si ferma a Ventimiglia, malgrado il Trattato del Quirinale Quest'anno il treno turistico Roma–Genova-Nizza-Marsiglia si ferma a Ventimiglia, perché non si trova il locomotore par /di Enrico Martial #AlpiMarittime #Featured - facebook.com facebook Dopo la sconfitta a Lorient e le parole di Benatia, questo è il piano di allenamenti per la settimana che porterà a OM-Nizza, di domenica: - doppia seduta di allenamenti a partire da questo lunedì; - da giovedì a domenica tutti in ritiro a La Commanderie. x.com