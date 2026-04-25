Domenica 26 aprile 2026 alle 20:45 si gioca il derby de la Mediterranee tra Marsiglia e Nizza, due squadre della Ligue 1. La partita conclude il 31esimo fine settimana del campionato francese. Marsiglia è guidato dall’allenatore Beye, mentre Nizza è allenata da Puel, che ha raggiunto la finale di coppa di Francia. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa sfida.

Il 31esimo weekend di Ligue1 si chiude con il derby de la Mediterranee tra il Marsiglia di Beye e il Nizza di Puel finalista di coppa di Francia. I phoceens vengono da una sola vittoria nelle ultime 4 gare e sono attualmente sesti in classifica a -2 dal terzo posto in piena lotta per un posto in Champions League. Peseranno e non poco gli scontri diretti persi contro Monaco. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Nizza (domenica 26 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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