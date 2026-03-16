Venezia-Padova martedì 17 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Gol da ambo le parti nel derby veneto

Martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca il derby veneto tra Venezia e Padova. Il Venezia di Stroppa, reduce da un pareggio contro la Sampdoria, affronta in casa il Padova di Andreoletti, squadra neopromossa. Le formazioni, le quote e i convocati sono stati annunciati, e le due squadre cercano di ottenere un risultato positivo in questa sfida. È previsto un match con gol da entrambe le parti.

Il Venezia di Stroppa dopo lo 0 a 0 contro la Sampdoria cerca di tornare alla vittoria nella sfida interna contro il neopromosso Padova di Andreoletti. Un pareggio che permette di mantenere il primato solitario con il Monza che incalza ad un solo punto di distacco, con il Frosinone adesso a 5 lunghezze. Sono 12 le vittorie nelle ultime 16 gare per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Venezia-Padova (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Gol da ambo le parti nel derby veneto Articoli correlati Avellino-Frosinone (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Al Partenio gol da ambo le partiScivolato al terzo posto in classifica dopo il KO interno contro il Venezia il Frosinone di Vivarini è impegnato quest’oggi sul campo dell’Avellino. Venezia-Padova (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl Venezia di Stroppa dopo lo 0 a 0 contro la Sampdoria cerca di tornare alla vittoria nella sfida interna contro il neopromosso Padova di... Aggiornamenti e notizie su Venezia Padova martedì 17 marzo 2026... Temi più discussi: Derby Venezia-Padova, trasferta vietata ai tifosi biancoscudati; Diretta Venezia-Padova: dove vederla in tv e live streaming; Trasferta al Penzo, i tifosi di Appartenenza scrivono ai sindaci di Padova e Venezia; Venezia-Padova: sarà un derby a porte chiuse per i tifosi padovani. Divieto di trasferta in vista per Venezia-Padova. L'appello ai sindaci dei tifosi biancoscudati: «Il derby è un patrimonio culturale»PADOVA - Dai tifosi di Appartenenza Biancoscudata arriva un appello ai sindaci di Padova e Venezia e ai relativi prefetti perché si adoperino per evitare il quasi certo divieto di ... ilgazzettino.it Venezia, Stroppa: Padova squadra temibile che in trasferta performa meglio che in casaTurno infrasettimanale per il Venezia FC che si prepara ad ospitare il Padova. Il derby veneto, valido per la 31° giornata di Serie BKT, è. tuttob.com I convocati per il derby #VenPad #Venezia #Padova #serieB #derby #convocati - facebook.com facebook #16marzo 1650, #Venezia: già Capitano a Padova, Podestà di Vicenza e ambasciatore a Vienna e in Francia, Giovanni #Grimani è eletto Procuratore di S. Marco. Morirà il #16luglio 1653 e sarà sepolto a S. Maria de’ Servi ma “senza iscrizione” x.com