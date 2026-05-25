SS Lazio estate 2026 fuga da Formello il retroscena sul big che rifiuta il rinnovo per il Venezia e il caso del no a Sarri

A fine stagione, diversi giocatori della SS Lazio stanno lasciando il centro di allenamento di Formello. Tra loro, alcuni con addii emozionanti, come Pedro, mentre altri sono pronti a partire con le valigie in mano. Un big ha rifiutato il rinnovo contrattuale, preferendo il trasferimento al Venezia, e c’è stato anche un rifiuto a un possibile approdo di Sarri come allenatore. La situazione si sta evolvendo con numerosi addii e cambiamenti in vista.

La stagione è finita e a Formello c’è una vera e propria fuga. Fra chi lascia fra la commozione come Pedro ad altri con le valigie in mano e tanto da ridire per un’annata da dimenticare e una situazione insostenibile. Per la Lazio si prospetta un’estate di passione per un mercato necessario per. 🔗 Leggi su Today.it

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