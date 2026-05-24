Tensione in casa Lazio | Lotito vs Basic e Isaksen che rifiuta l’ingresso in campo i retroscena

Da calcionews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine della partita, si sono verificati scontri tra il presidente della Lazio e alcuni giocatori. Secondo quanto riportato, il presidente avrebbe avuto un confronto con un centrocampista e un attaccante, quest’ultimo che si sarebbe rifiutato di entrare in campo. La situazione ha generato tensione nello spogliatoio, con confronti tra il dirigente e i giocatori coinvolti. La vicenda è stata descritta come un episodio di tensione interna alla squadra.

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Lazio, tensione al termine della partita: scintille tra Lotito e Basic secondo Il Messaggero, e caso Isaksen nel finale di gara. La Lazio ha chiuso la stagione all’Olimpico battendo il Pisa, una vittoria arrivata in un clima teso e disilluso, lontano dall’atmosfera delle grandi serate. L’ultimo saluto di Pedro, tra gol e lacrime, è stato uno dei momenti più intensi della serata, ma non l’unico: attorno alla squadra si sono registrati diversi episodi di nervosismo, sia durante la partita sia dopo il triplice fischio, quando protagonista è diventato il presidente Claudio Lotito. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il caso Isaksen. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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