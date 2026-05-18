Dopo l’addio di Maurizio Sarri, la Lazio ha avviato i primi contatti per la scelta del nuovo allenatore, con incontri con un tecnico tedesco che sta emergendo come possibile sostituto. Sono state effettuate valutazioni e sondaggi tra alcuni candidati, mentre nel frattempo si susseguono voci su possibili sviluppi. La società ha iniziato a pianificare le mosse per la prossima stagione, senza ancora aver ufficializzato decisioni definitive.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Parisi ko contro la Juventus: la Fiorentina annuncia l’esito degli esami nel suo comunicato! C’è lesione Klose nuovo allenatore della Lazio per il dopo-Sarri? Cosa renderebbe così affascinante questa scelta biancoceleste Festa Scudetto Inter, striscioni anti-Milan: la Procura FIGC apre un fascicolo! Cosa sta succedendo Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, primi movimenti per il dopo Sarri: contatti con Toppmöller e retroscena sul sondaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La conferenza stampa di Sarri post Lazio-Milan (Coppa Italia) 04/12/2025

Sullo stesso argomento

ADL-Sarri: primi contatti, Napoli destinazione gradita all’allenatore“Dopo la partita interna con la Lazio, il presidente salutò in forma di rispetto il maestro.

Derby Roma-Lazio: Sarri torna in panchina dopo il fronte con la Lega? Punti chiave Perché Sarri aveva minacciato di non presentare la formazione domani? Chi ha convinto l'allenatore a rinunciare alla sua protesta...

MALEN BALLA AL DEBUTTO. MA LA ROMA PERDE KONÉ Da solo, in meno di mezzo girone, ha segnato tanto quanto i primi tre marcatori della Lazio, sommati, in tutto il campionato. Malen ha cambiato la vita della Roma e contribuito a riscrivere un finale x.com

Come l'Inter ha bloccato la Lazio per conquistare un altro titolo reddit

Lazio - Noslin, prove di futuro: i gol, il mercato e la possibile permanenzaAl lavoro per mettere i primi mattoncini per il futuro. In una mare di incertezze, che verranno risolte solo a fine stagione, la Lazio cerca gli elementi da cui ripartire. Uno di questi ... lalaziosiamonoi.it

Lazio, Sarri vicino all’addio dopo il derby: curva vuota, squadra fragile e società sotto accusaDerby perso, Sarri vicino all’addio e Lazio dentro una crisi profonda: squadra fragile, tifosi lontani e società chiamata a decidere adesso davvero ... romait.it