Lazio primi movimenti per il dopo Sarri | contatti con Toppmöller e retroscena sul sondaggio

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’addio di Maurizio Sarri, la Lazio ha avviato i primi contatti per la scelta del nuovo allenatore, con incontri con un tecnico tedesco che sta emergendo come possibile sostituto. Sono state effettuate valutazioni e sondaggi tra alcuni candidati, mentre nel frattempo si susseguono voci su possibili sviluppi. La società ha iniziato a pianificare le mosse per la prossima stagione, senza ancora aver ufficializzato decisioni definitive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Parisi ko contro la Juventus: la Fiorentina annuncia l’esito degli esami nel suo comunicato! C’è lesione Klose nuovo allenatore della Lazio per il dopo-Sarri? Cosa renderebbe così affascinante questa scelta biancoceleste Festa Scudetto Inter, striscioni anti-Milan: la Procura FIGC apre un fascicolo! Cosa sta succedendo Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio primi movimenti per il dopo sarri contatti con toppm246ller e retroscena sul sondaggio
© Calcionews24.com - Lazio, primi movimenti per il dopo Sarri: contatti con Toppmöller e retroscena sul sondaggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La conferenza stampa di Sarri post Lazio-Milan (Coppa Italia) 04/12/2025

Video La conferenza stampa di Sarri post Lazio-Milan (Coppa Italia) 04/12/2025

Sullo stesso argomento

ADL-Sarri: primi contatti, Napoli destinazione gradita all’allenatore“Dopo la partita interna con la Lazio, il presidente salutò in forma di rispetto il maestro.

Derby Roma-Lazio: Sarri torna in panchina dopo il fronte con la Lega? Punti chiave Perché Sarri aveva minacciato di non presentare la formazione domani? Chi ha convinto l'allenatore a rinunciare alla sua protesta...

lazio primi movimenti perLazio - Noslin, prove di futuro: i gol, il mercato e la possibile permanenzaAl lavoro per mettere i primi mattoncini per il futuro. In una mare di incertezze, che verranno risolte solo a fine stagione, la Lazio cerca gli elementi da cui ripartire. Uno di questi ... lalaziosiamonoi.it

Lazio, Sarri vicino all’addio dopo il derby: curva vuota, squadra fragile e società sotto accusaDerby perso, Sarri vicino all’addio e Lazio dentro una crisi profonda: squadra fragile, tifosi lontani e società chiamata a decidere adesso davvero ... romait.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web