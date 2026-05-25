spunti di vista zero programmi un fallimento e molti colpevoli

Dopo la sconfitta a San Siro, la stagione si è conclusa con il fallimento della squadra. La partita ha rappresentato un punto di svolta, evidenziando una serie di errori e contraddizioni. La fine di questa annata lascia dietro di sé solo rovine e delusione tra i tifosi, senza che siano stati annunciati cambiamenti immediati o piani di rilancio. La situazione si presenta come un fallimento totale, con numerosi soggetti coinvolti che risultano responsabili.

Mola Ora che il falllimento si è compiuto dopo la disastrosa partita di San Siro, fotografia perfetta di una stagione nevrotica, illogica e piena di veleni e controsensi, restano solo macerie e lacrime (dei tifosi). Del resto la seconda consecutiva mancata qualificazione alla Champions League è il risultato di quattro anni di gestione senza alcun tipo di programmazione. Il Milan deve chiedersi perché ha gettato al vento l’unico vero obiettivo stagionale che solo due mesi fa sembrava ampiamente alla sua portata. I rossoneri sono crollati nelle ultime dieci giornate, contro il Cagliari il tracollo definitivo. Eppure fuori dalle prime quattro il Diavolo c’era stato solo ad agosto dopo il debutto (ko a San Siro con la Cremonese). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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