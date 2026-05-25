Un tifoso della Juventus è stato ferito prima del derby di Serie A, riportando un grave trauma cranico. Le immagini mostrano il momento dell’incidente, avvenuto nella serata di ieri, prima dell’inizio della partita. Dopo l’incidente, il tifoso è stato sottoposto a intervento chirurgico. La partita tra Torino e Juventus si è disputata nel rispetto del calendario, senza ulteriori incidenti segnalati.

Il tifoso rimasto ferito nella serata di ieri prima del derby tra Torino e Juventus nel match valido per la 38a giornata di Serie A ha riportato un severo trauma cranico ed è stato sottoposto ieri sera a intervento chirurgico. Si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cto di Torino, è in prognosi riservata. Secondo quando confermato da fonti sanitarie, l'uomo è stabile, ma resta sotto stretta osservazione. Nelle prossime ore è prevista l'esecuzione di una Tac di controllo. Le circostanze dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento: non si esclude, al momento, che l'uomo sia stato colpito da una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spunta il video del ferimento del tifoso della Juventus prima del derby: cosa raccontano le immagini

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SONO STATO MINACCIATO PERCHÈ TIFAVO JUVENTUS!!! NAPOLI 2-1 JUVENTUS | LIVE REACTION STADIO MARADONA

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