Prima del derby tra Torino e Juventus si sono verificati scontri tra gruppi ultras, con diverse persone ferite. Tra i feriti, una persona si trova in condizioni gravi. La partita è stata sospesa a causa delle violenze.

Caos e alta tensione prima di Torino-Juventus. A poche ore dal fischio d’inizio del derby della Mole ci sono stati scontri tra gruppi di ultras delle due squadre nei pressi dello stadio Olimpico. Un tifoso bianconero è rimasto ferito nei disordini ed è stato portato all’ospedale in codice rosso per un trauma cranico. Dopo aver appreso la notizia, i tifosi juventini hanno abbandonato gli spalti e hanno chiesto di non giocare. La partita, inizialmente prevista per le 20.45, non è ancora iniziata. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontri prima del derby tra Torino e Juventus, diversi feriti, grave un tifoso: partita sospesa

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A Torino, scontri prima del derby con la Juve: le tifoserie delle due squadre entrano in contatto

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