Spread Btp-Bund a 71 punti base alla vigilia delle ultime aste di maggio

Da quifinanza.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 71 punti base, livello più alto da inizio marzo, alla vigilia delle ultime aste di maggio. La differenza tra i rendimenti dei titoli di stato italiani e tedeschi si mantiene stabile prima delle operazioni di emissione in programma. La variazione si verifica dopo un periodo di fluttuazioni e si mantiene su valori che non si vedevano da alcuni mesi.

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La prima rilevazione dello spread tra Btp e Bund della settimana si è attestata attorno ai 71 punti base, un risultato che non si vedeva dall’inizio di marzo. Il differenziale si è drasticamente ridotto dopo un calo dei rendimenti molto repentino, soprattutto da parte italiana, anche e i Bund sono nuovamente tornati sotto la soglia psicologica del 3%. La ragione principale di questo calo è legata alle speranze di una risoluzione del conflitto in Iran. Negli ultimi giorni gli Usa hanno segnalato un buon progresso nei negoziati, anche se Teheran continua a sottolineare che non rinuncerà al proprio programma nucleare civile. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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