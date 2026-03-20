Spread Btp-Bund in calo a 80 punti base aste Btp e Bot dalla prossima settimana

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 80 punti base dopo aver superato i 100 punti nelle ore precedenti. La prossima settimana sono previste le aste di Btp e Bot, mentre sul mercato si registra una diminuzione della differenza tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi. La flessione dello spread si è verificata in breve tempo, seguendo un rapido rientro dai massimi raggiunti.

Come già accaduto a inizio settimana, lo spread tra Btp e Bund è rientrato da un picco oltre gli 80 punti base in poche ore. L’apertura della giornata del 20 marzo ha registrato un ripiegamento del differenziale rispetto agli 83 punti raggiunti nella mattinata del giorno precedente. Rendimenti in calo sia per i titoli tedeschi sia per quelli italiani, spagnoli e francesi. La prossima settimana si terranno inoltre le aste dei Btp e dei Bot. Tra mercoledì 25 e venerdì 27 marzo il Tesoro emetterà diversi prodotti finanziari, da quelli a brevissimo termine a quelli a 10 anni, con rendimenti molto interessanti per gli investitori. Spread in ripiegamento nonostante le tensioni internazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 80 punti base, aste Btp e Bot dalla prossima settimana Articoli correlati Spread Btp-Bund a 61 punti base, domani le nuove aste dei bot: come partecipareDazi e tensioni internazionali non hanno mosso i mercati europei dei titoli di Stato. Spread Btp-Bund in calo a 62 punti, si alzano i rendimenti in vista delle asteDurante i primi minuti della mattinata del 9 febbraio i titoli di Stato italiani hanno registrato un calo dello spread Btp-Bund. Tutto quello che riguarda Spread Btp Bund in calo a 80 punti base... Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund apre in lieve calo a 74 punti base; Spread Btp-Bund ancora in crescita a 76 punti, rendimenti dei Bot a 2,4% dopo l’asta; Spread Btp-Bund si allarga a 81 punti, su massimi da ottobre scorso; Lo spread Btp-Bund apre in lieve calo a 74 punti base. Spread Btp-Bund in calo a 80 punti, attesa per la decisione della Bce sui tassiLo spread tra Btp e Bund ha aperto la settimana in calo a 80 punti base, dopo l’instabilità dei giorni scorsi dovuta alla guerra in Iran ... quifinanza.it Spread Btp-Bund cala a 78 punti, rendimenti a 3,72%: fiducia dei mercati nell’ItaliaSecondo giorno di calo consecutivo per lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi, con rendimenti in calo per entrambi i titoli ... quifinanza.it Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude poco mosso a 82,1 punti. In rialzo di 5 punti al 3,77% il rendimento annuo italiano #ANSA x.com Il mercato guarda lo spread tra BTP e Bund, ma il vero segnale potrebbe arrivare dal debito tedesco. https://loom.ly/gWyvgz4 - facebook.com facebook