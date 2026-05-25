Lunedì 25 maggio sono previsti diversi eventi sportivi in televisione e streaming. La giornata include competizioni di calcio, tennis e altri sport, con orari distribuiti nel corso della giornata. Le trasmissioni sono accessibili tramite canali televisivi e piattaforme online, offrendo diverse opzioni di visione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sugli orari o sui programmi, ma si tratta di una giornata ricca di appuntamenti sportivi.

Quest’oggi, lunedì 25 maggio, l’ultima settimana del mese si apre con una giornata di certo non priva di appuntamenti anche e soprattutto per i colori azzurri. Riflettori puntati in primis a Parigi per il day-2 del tabellone principale del Roland Garros, con altri match di primo turno tra cui il derby italiano che vedrà sfidarsi Flavio Cobolli ed il qualificato Andrea Pellegrino. In campo alle ore 11.00 anche Jasmine Paolini contro l’ucraina Dayana Yastremska e Matteo Berrettini contro l’insidioso ungherese Marton Fucsovics. Prosegue nel frattempo lo spettacolo dei playoff NBA con le gare-4 delle finali di Conference, mentre alle nostre latitudini si disputa la decisiva gara-5 tra Brescia e Trieste per definire l’avversaria dell’Olimpia Milano nella semifinale scudetto di basket. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 25 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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