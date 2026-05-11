Sport in tv oggi lunedì 11 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Lunedì 11 maggio, la programmazione sportiva in TV presenta diversi eventi, anche se il numero di discipline coinvolte è limitato. In questa giornata si svolgono partite e competizioni che coinvolgono squadre e atleti di varie discipline, con orari distribuiti durante tutto il giorno. È possibile seguire gli appuntamenti anche in streaming, grazie a diverse piattaforme dedicate. La giornata si apre con alcune partite di calcio e altri eventi sportivi programmati in diverse fasce orarie.

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Quest’oggi, lunedì 11 maggio, la nuova settimana si apre con una giornata sicuramente interessante anche in chiave Italia nonostante un numero non particolarmente elevato di eventi e discipline coinvolte. Riflettori puntati soprattutto sulla terra rossa del Foro Italico a Roma per gli ottavi di finale femminili e gli ultimi match maschili di terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il numero uno al mondo Jannik Sinner torna in campo sul Centrale per affrontare l’australiano Alexei Popyrin, ma proveranno a staccare il pass per gli ottavi nel Masters 1000 romano anche altri tre azzurri. Mattia Bellucci se la vedrà con il giovane spagnolo Martin Landaluce, il qualificato Andrea Pellegrino sogna l’impresa impossibile contro lo statunitense Frances Tiafoe, mentre Flavio Cobolli parte favorito sull’argentino Thiago Agustin Tirante.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 11 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sport in tv oggi (lunedì 4 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 4 maggio, la settimana inaugurale del mese comincia con una giornata di sport sicuramente interessante anche se non... Sport in tv oggi (lunedì 2 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 2 marzo, si preannuncia una lunga ed intensa giornata di sport per aprire la nuova settimana. Argomenti più discussi: Sport in tv oggi (lunedì 4 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 3 maggio 2026: serie A, Sinner in finale, F1 da Miami; Sport in tv oggi (mercoledì 6 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in TV oggi 9 maggio: orari e programmazione MotoGP, NW200 e tanto altro.