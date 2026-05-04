Sport in tv oggi lunedì 4 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Lunedì 4 maggio segna l’inizio della settimana con una giornata di sport trasmessa in televisione. Non ci sono molti eventi in programma, ma comunque alcune competizioni sono visibili sui canali sportivi e in streaming. Gli appassionati possono seguire le partite e le gare previste per questa giornata, con orari e dettagli disponibili sui programmi televisivi e sui servizi online dedicati.

Quest’oggi, lunedì 4 maggio, la settimana inaugurale del mese comincia con una giornata di sport sicuramente interessante anche se non particolarmente ricca di eventi a livello numerico. Prosegue il grande spettacolo dei playoff NBA, con le ultime gare-7 del primo turno e con gara-1 della semifinale di Eastern Conference tra San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves. Italia che punta alla top16 dei Mondiali a squadre di tennistavolo, sfidando la Croazia ai sedicesimi di finale del torneo iridato maschile a Londra, ma ci sarà spazio anche per le finali dello skeet nella tappa di Almaty della Coppa del Mondo di tiro a volo oltre alla seconda tappa della Vuelta femminile per quanto riguarda il ciclismo su strada.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 4 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Notizie correlate Sport in tv oggi (lunedì 2 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 2 marzo, si preannuncia una lunga ed intensa giornata di sport per aprire la nuova settimana. Sport in tv oggi (lunedì 9 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 9 marzo, comincia ufficialmente una nuova settimana di sport con tanti eventi in programma e molte discipline coinvolte. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 24 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Dove vedere Sinner-Zverev, Inter-Parma e lo sport in tv del 3 maggio; Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 3 maggio 2026: serie A, Sinner in finale, F1 da Miami; Sport in tv oggi (martedì 28 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (domenica 3 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 3 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid ed il ... oasport.it Sport in tv oggi (lunedì 4 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest'oggi, lunedì 4 maggio, la settimana inaugurale del mese comincia con una giornata di sport sicuramente interessante anche se non particolarmente ... oasport.it Fenomenale Kimi Antonelli: il talento italiano vince anche a Miami! Festeggia ancora lo sport azzurro. Delusione Ferrari: sesto posto per Leclerc, mentre Hamilton è settimo - facebook.com facebook L’addio ad #AlexZanardi: lo sport in silenzio per l’ex pilota. Il ricordo di Roberto Vecchioni, che ha scritto per lui una canzone: “Ci ha insegnato a volare”, dice al Tg1. Martedì i funerali a Padova. #Tg1 Felicita Pistilli x.com