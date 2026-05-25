Spoglio nel Barese | Fiorenza Pascazio riconfermata a Bitetto Montebruno vince a Modugno ballottaggio a Molfetta

Notizia in breve

A Bitetto, Fiorenza Pascazio è stata riconfermata come sindaca dopo lo spoglio delle schede. A Modugno, il candidato di maggioranza ha ottenuto la vittoria, mentre a Molfetta si attende ancora il ballottaggio. Le 231 sezioni della provincia hanno registrato un’affluenza complessiva del 62,68%. Le operazioni di scrutinio sono concluse e i risultati definitivi sono stati comunicati.