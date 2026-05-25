Spoglio nel Barese | Fiorenza Pascazio riconfermata a Bitetto Montebruno vince a Modugno ballottaggio a Molfetta
A Bitetto, Fiorenza Pascazio è stata riconfermata come sindaca dopo lo spoglio delle schede. A Modugno, il candidato di maggioranza ha ottenuto la vittoria, mentre a Molfetta si attende ancora il ballottaggio. Le 231 sezioni della provincia hanno registrato un’affluenza complessiva del 62,68%. Le operazioni di scrutinio sono concluse e i risultati definitivi sono stati comunicati.
Con le urne ormai chiuse e il dato definitivo dell'affluenza provinciale che si attesta su un solido 62,68% nelle 231 sezioni della terra di Bari, l'attenzione si sposta rapidamente sullo spoglio delle schede. Se in alcune comunità il verdetto è già arrivato con la forza dei numeri ufficiali, in molti altri grandi centri l'incertezza regna sovrana, complici i dati che arrivano a rilento dalle sezioni e un quadro politico che si muove sul filo delle segnalazioni ufficiose dai comitati elettorali. Scorri le slide . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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