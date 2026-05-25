Spoglio nel Barese | Fiorenza Pascazio riconfermata a Bitetto Montebruno vince a Modugno ballottaggio a Molfetta

Da quotidianodipuglia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bitetto, Fiorenza Pascazio è stata riconfermata come sindaca dopo lo spoglio delle schede. A Modugno, il candidato di maggioranza ha ottenuto la vittoria, mentre a Molfetta si attende ancora il ballottaggio. Le 231 sezioni della provincia hanno registrato un’affluenza complessiva del 62,68%. Le operazioni di scrutinio sono concluse e i risultati definitivi sono stati comunicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con le urne ormai chiuse e il dato definitivo dell'affluenza provinciale che si attesta su un solido 62,68% nelle 231 sezioni della terra di Bari, l'attenzione si sposta rapidamente sullo spoglio delle schede. Se in alcune comunità il verdetto è già arrivato con la forza dei numeri ufficiali, in molti altri grandi centri l'incertezza regna sovrana, complici i dati che arrivano a rilento dalle sezioni e un quadro politico che si muove sul filo delle segnalazioni ufficiose dai comitati elettorali. Scorri le slide . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

spoglio nel barese fiorenza pascazio riconfermata a bitetto montebruno vince a modugno ballottaggio a molfetta
© Quotidianodipuglia.it - Spoglio nel Barese: Fiorenza Pascazio riconfermata a Bitetto, Montebruno vince a Modugno, ballottaggio a Molfetta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Comunali 2026 a Bitetto: Fiorenza Pascazio rieletta sindacaFiorenza Pascazio è stata riconfermata sindaca di Bitetto dopo le elezioni del 24 e 25 maggio.

Leggi anche: Tutti i sindaci eletti nel Tarantino. A Manduria Sammarco vince al primo turno, non ci sarà il ballottaggio

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web