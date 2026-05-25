Comunali 2026 a Bitetto | Fiorenza Pascazio rieletta sindaca
Fiorenza Pascazio è stata riconfermata sindaca di Bitetto dopo le elezioni del 24 e 25 maggio. Ha ottenuto la vittoria superando lo sfidante Nicola Rutigliano.
Fiorenza Pascazio riconfermata sindaca di Bitetto. La prima cittadina uscente è stata rieletta in questa tornata elettorale del 24 e 25 maggio, superando lo sfidante Nicola Rutigliano. Si tratta del terzo mandato (possibile nei comuni sotto i 15mila abitanti) per la presidente di Anci Puglia.I. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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