Il duo Masoni-Bartelloni e il Don Giovanni di Battisti

Il duo Masoni-Bartelloni e il Don Giovanni di Battisti sono protagonisti di un evento musicale a Pisa, avvenuto il 15 aprile 2026. Durante la serata, è stata annunciata una trasformazione significativa nel modo di comporre musica, considerata da alcuni come una vera e propria pietra miliare. Le dichiarazioni sono state pubblicamente rese all’inizio di una performance che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Pisa, 15 aprile 2026 – “È una pietra miliare: D’ora in poi dovremo tutti fare i conti con un nuovo modo di scrivere la musica”. Sono le parole con cui Francesco de Gregori salutò l’uscita, nel 1986, di “Don Giovanni” di Lucio Battisti, un album che, nel disorientamento collettivo, avrebbe rappresentato davvero un punto di svolta non solo nella carriera del menestrello di Poggio Bustone, ma nella storia stessa della canzone italiana. Il secondo disco successivo alla conclusione del lungo e fortunato sodalizio con Mogol rappresenta infatti per Battisti una vera e propria rottura – in qualche modo annunciata dall’interlocutorio “Eh già” – con...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il duo Masoni-Bartelloni e il Don Giovanni di Battisti DON GIOVANNI DI LUCIO BATTISTI Notizie correlate Nuovo appuntamento con “Spiriti solitari”: Bartelloni e Masoni celebrano De AndréPisa, 17 marzo 2026 – Sebbene appaia difficile da credere, sono trascorsi ben trent’anni dall’uscita dell’ultimo album di inediti di Fabrizio De... Leggi anche: Disagio e dispersione scolastica: le istituzioni provinciali e locali vicine all’Ic Don Bosco–Battisti di Cerignola Aggiornamenti e contenuti dedicati Il duo Masoni-Bartelloni e il Don Giovanni di BattistiPisa, 15 aprile 2026 – È una pietra miliare: D’ora in poi dovremo tutti fare i conti con un nuovo modo di scrivere la musica. Sono le parole con cui Francesco de Gregori salutò l’uscita, nel 1986, d ... lanazione.it Nuovo appuntamento con Spiriti solitari: Bartelloni e Masoni celebrano De AndréPisa, 17 marzo 2026 – Sebbene appaia difficile da credere, sono trascorsi ben trent’anni dall’uscita dell’ultimo album di inediti di Fabrizio De André, ossia quell’Anime salve, che, dopo la consueta ... lanazione.it