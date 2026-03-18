A Pisa, il 17 marzo 2026, Bartelloni e Masoni hanno preso parte a un nuovo incontro di “Spiriti solitari” dedicato a De André. I due musicisti hanno eseguito brani e condiviso ricordi legati al cantautore, ricordando come la sua influenza abbia attraversato tre decenni. L’evento è stato l’occasione per celebrare la figura di De André attraverso musica e testimonianze.

Pisa, 17 marzo 2026 – Sebbene appaia difficile da credere, sono trascorsi ben trent’anni dall’uscita dell’ultimo album di inediti di Fabrizio De André, ossia quell’Anime salve, che, dopo la consueta lunga gestazione imposta dal cantautore genovese alle sue opere della maturità, vide la luce appunto nel 1996. Molte sono le iniziative in programma per festeggiare la ricorrenza, compreso un tour interamente dedicato al disco da Fiorella Mannoia, e fra queste non poteva mancare l’omaggio di Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni, che con la loro rassegna Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati, nata nel 2019, sono stati tra i pionieri degli eventi dedicati ai protagonisti della canzone d’autore italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo appuntamento con “Spiriti solitari”: Bartelloni e Masoni celebrano De André

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