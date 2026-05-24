Un filo rosso collega le vicende di Maduro, Cuba e Zapatero, secondo alcune interpretazioni delle cronache politiche mondiali. Si suggerisce che eventi apparentemente isolati possano essere interconnessi in modi non immediatamente evidenti. La teoria invita a considerare possibili collegamenti tra le azioni e le alleanze di questi soggetti nel contesto internazionale. Tuttavia, non vengono forniti dettagli specifici o prove concrete che confermino questa ipotesi.

A pensar male si fa peccato ma si indovina, sosteneva Pio XI. A volte infatti ci sono avvenimenti nelle cronache politiche mondiali che vengono trattati come cose a se stanti, ma potrebbero invece essere collegate in modi che si chiarirebbero le une con le altre. Ad esempio: da qualche mese giornali, televisioni e siti online si occupano di Venezuela, a partire dal blitz per catturare Nicolas Maduro, di Cuba con le pressioni americane perché il regime castrista attui una svolta democratica, e di Zapatero, accusato di corruzione e altro. Dei legami tra le tre notizie qualcuno ha scritto ma nessuno ha provato a raccontarle come aspetti della stessa vicenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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SERIE D BARLETTA MARTINA E QUEL FILO ROSSO CHE LE LEGA A MASSIMO PIZZULLI

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