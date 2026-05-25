Una featurette del nuovo film con Tom Holland condivisa online permette ai fan di vedere qualche anticipazione di un'epica sequenza d'azione. Una featurette di Spider-Man: Brand New Day è apparsa online regalando ai fan qualche nuova immagine in anteprima di una sequenza d'azione in cui appare una misteriosa villain. Il filmato condiviso sui social mostra infatti il regista Destin Daniel Cretton mentre spiega in che modo si è svolta la collaborazione con ScreenX e il team della società, permettendo agli spettatori di vedere alcuni secondi di uno spettacolare scontro. Le anticipazioni sui villain Grazie alle immagini condivise online, i fan della Marvel sanno che in Spider-Man: Brand New Day ci saranno alcuni membri dell'organizzazione criminale la Mano, apparsa per la prima . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, un video online mostra in azione i villain

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Spider-Man Brand New Day Primeras Impresiones

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