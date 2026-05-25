Spiaggia di Lagna sommersa dai rifiuti dopo il pienone del weekend | Serve più rispetto

Da novaratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo il grande afflusso di ieri, la spiaggia di Lagna si presenta sommersa di rifiuti abbandonati, tra l’erba e lungo il sentiero, con i cestini ormai pieni. La situazione è stata segnalata come criticamente degradata, con una grande quantità di rifiuti lasciati sull’area. La spiaggia, situata lungo la strada verso Pella, si trova in condizioni di sporcizia evidente a seguito del pienone del weekend.

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Una distesa di rifiuti abbandonati tra l’erba, lungo il sentiero e accanto ai cestini ormai pieni. È questa la situazione segnalata alla spiaggia di Lagna, sulla strada verso Pella, all’indomani della giornata affollatissima di ieri che ha richiamato decine e decine di persone sulle rive del lago. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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