Via della Chimera sommersa dai rifiuti | Masi | Serve un intervento
Via della Chimera si trova in una condizione di degrado a causa dell’accumulo di rifiuti lungo la strada. I residenti hanno segnalato più volte la situazione alle autorità, ma i rifiuti continuano a restare lì, creando una presenza costante di immondizia. La presenza di rifiuti abbandonati solleva preoccupazioni riguardo ai rischi sanitari per le persone che vivono nella zona. La situazione attuale rende necessaria un’intervento immediato da parte delle autorità competenti per risolvere il problema.
? Punti chiave Quali rischi sanitari corrono i residenti di via della Chimera?. Perché i rifiuti continuano ad accumularsi nonostante le precedenti segnalazioni?. Chi deve intervenire per fermare il degrado in via Bemporad?. Come può il Comune evitare che lo smaltimento abusivo diventi norma?.? In Breve Criticità ricorrenti segnalate anche nelle zone di via Bemporad. Masi sollecita intervento immediato di Comune e Alia per bonifica. Rischio igienico-sanitario per i residenti di via della Chimera. Necessità di monitoraggio capillare per prevenire nuovi abbandoni illegali. Nuove segnalazioni di rifiuti abbandonati in via della Chimera spingono Lorenzo Masi a sollecitare un intervento immediato del Comune per fermare il degrado urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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