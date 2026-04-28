Spiaggia delle monache sommersa dai rifiuti Gli attivisti | La ripulisca il lido privato

La spiaggia delle Monache si presenta ricoperta di rifiuti e sommersa dall'immondizia, una condizione che ha sollevato polemiche sulla gestione dei servizi di pulizia. Oggi, 28 aprile, il consigliere della I Municipalità ha visitato il luogo accompagnato dal personale di Asia, per verificare di persona lo stato di degrado di questa area. La questione riguarda anche la responsabilità della pulizia tra enti pubblici e gestori privati del lido.

Polemica sulla pulizia delle spiagge libere. Oggi, 28 aprile, il consigliere della I Municipalità, Lorenzo Pascucci, si è recato con il personale Asia a constatare la situazione che regnava sulla spiaggia delle Monache. “Come sempre, al nostro arrivo, la spiaggia si presentava piena di rifiuti di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Spiaggia delle Tartarughe sommersa dai rifiuti: scatta l’operazione di pulizia dell’Associazione DomiziaL’Associazione Domizia annuncia l’“Operazione speciale di pulizia” che si svolgerà sabato 21 febbraio, dalle ore 8. Spiaggia delle Monache ripulita dopo il weekend, Pascucci: "Erano presenti rifiuti di ogni genere"Boom di presenze sulla spiaggia delle Monache a Posillipo grazie anche alle belle giornate di sole degli ultimi giorni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Spiaggia delle Monache ripulita dopo il weekend, Pascucci: Erano presenti rifiuti di ogni genereBoom di presenze sulla spiaggia delle Monache a Posillipo grazie anche alle belle giornate di sole degli ultimi giorni. Presenti però troppi rifiuti abbandonati sull'arenile. Il consigliere della Muni ... napolitoday.it Spiagge libere e pulite, blitz di Borelli tra i bagnanti sulla Spiaggia delle Monache e a Mappatella BeachOgni giorno l’Asia pulisce le spiagge con un servizio ad hoc ed è assurdo che ancora troppe persone sporchino in modo selvaggio e incivile. napolivillage.com