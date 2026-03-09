ponteggi in condominio come vanno ripartite le spese

Quando si installa un ponteggio davanti a un condominio, sorge immediatamente il quesito su chi debba coprire i costi. La questione riguarda la ripartizione delle spese tra i condomini e può portare a discussioni se non viene chiarita in anticipo. La normativa prevede regole precise su come suddividere i costi relativi ai ponteggi in ambito condominiale.

Se davanti al proprio palazzo spunta un ponteggio, la prima reazione può essere: “E ora chi paga?” Non è una domanda banale, perché capire come ripartire le spese può evitare malintesi e controversie tra condòmini.. La prima cosa da capire è che il ponteggio non è un intervento a sé stante, è semplicemente uno strumento necessario per eseguire altri lavori. Quindi, la regola d’oro è: la spesa del ponteggio segue quella dell’opera principale Quando il ponteggio serve ai lavori comuni. Si immagini che il condominio decida di rifare la facciata. La facciata è un bene comune: tutti ne godono e tutti contribuiscono alla sua manutenzione. Di conseguenza, anche la spesa per il ponteggio va divisa tra tutti i condòmini, secondo i millesimi di proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

