La bella stagione porta con sé anche il desiderio di rendere più vivibili balconi, terrazzi e giardini. E tra le soluzioni più richieste degli ultimi anni c’è sicuramente la pergotenda. Ma attenzione: installarla in condominio non significa avere automaticamente carta bianca. Perché il rischio di scontrarsi con il tema del decoro architettonico è tutt’altro che raro. Cos’è una pergotenda. Dal punto di vista tecnico e giuridico, per pergotenda si intende generalmente una struttura leggera destinata principalmente a proteggere dagli agenti atmosferici e dal sole. Nel dettaglio, si tratta di una struttura composta da una parte fissa (generalmente montanti e travi in alluminio, acciaio o legno) e da una copertura mobile in telo tecnico impermeabile e retrattile, o comunque non stabilmente chiusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pergotenda su balcone o terrazzo: quando il condominio può dire no

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Si parla di: Le norme sulle distanze e sulle vedute si applicano anche tra condomini; Pergolato nel fondo del proprietario sottostante e tutela della veduta del proprietario sovrastante.