Pergotenda su balcone o terrazzo | quando il condominio può dire no
Il condominio può opporsi all’installazione di una pergotenda su balcone o terrazzo solo in presenza di specifici divieti previsti dal regolamento condominiale o da norme di legge. La decisione deve essere presa dall’assemblea condominiale e motivata da ragioni di sicurezza, tutela dell’estetica o rispetto delle normative edilizie. In assenza di restrizioni, il proprietario può procedere con l’installazione senza autorizzazione preventiva.
La bella stagione porta con sé anche il desiderio di rendere più vivibili balconi, terrazzi e giardini. E tra le soluzioni più richieste degli ultimi anni c’è sicuramente la pergotenda. Ma attenzione: installarla in condominio non significa avere automaticamente carta bianca. Perché il rischio di scontrarsi con il tema del decoro architettonico è tutt’altro che raro. Cos’è una pergotenda. Dal punto di vista tecnico e giuridico, per pergotenda si intende generalmente una struttura leggera destinata principalmente a proteggere dagli agenti atmosferici e dal sole. Nel dettaglio, si tratta di una struttura composta da una parte fissa (generalmente montanti e travi in alluminio, acciaio o legno) e da una copertura mobile in telo tecnico impermeabile e retrattile, o comunque non stabilmente chiusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Si parla di: Le norme sulle distanze e sulle vedute si applicano anche tra condomini; Pergolato nel fondo del proprietario sottostante e tutela della veduta del proprietario sovrastante.