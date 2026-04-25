SPECIALE ELEZIONI TRENTOLA Griffo sfida Apicella per ' riprendersi' la fascia tricolore In campo 12 liste e 192 candidati

A Trentola Ducenta si avvicinano le elezioni comunali con il termine per la presentazione delle liste che scade oggi alle 12. Sono in corsa due candidati sindaco: il sindaco uscente, Michele Apicella, e Michele Griffo, che ha già guidato l’amministrazione in passato. Sul tavolo ci sono 12 liste e un totale di 192 candidati pronti a concorrere per il rinnovo del consiglio comunale. Entrambi i candidati hanno già annunciato i loro gruppi prima della scadenza.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo cittadino uscente Michele Apicella e lo sfidante Michele Griffo, ex capo dell'esecutivo negli anni scorsi, hanno ‘svelato’ i loro candidati già in.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate SPECIALE ELEZIONI. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo... SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Trentola DucentaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Trentola Ducenta; Elezioni Trentola Ducenta, Griffo presenta le sue 6 liste: tutti i nomi dei candidati; Torre del Greco, la Banda del Sud incanta 400 studenti al Teatro Corallo; SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a Trentola Ducenta. SPECIALE ELEZIONI. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiIl sindaco uscente dovrà vedersela con l'ex primo cittadino: è attesa una campagna elettorale senza esclusioni di colpi ... casertanews.it TRENTOLA DUCENTA ALLE ELEZIONI. Griffo sfida Apicella: ECCO I NOMI dei 192 candidati al consiglio comunaleScade alle 12:00 di oggi, sabato 25 aprile, il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative. 18 i comuni del casertano che andranno al voto domenica 24 maggio e luned ... casertace.net Stasera da Francesca Griffo, a Vibo, alle 18 Una libraia che resiste per chi scrive pensieri discordi. - facebook.com facebook