Trentola Ducenta verso il voto | sfida infuocata tra Apicella e Griffo salta il confronto pubblico

Da casertanews.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trentola Ducenta le elezioni comunali si avvicinano, con il voto previsto per il 24 e 25 maggio. La corsa è tra il sindaco uscente e un ex primo cittadino, tornato a candidarsi dopo diversi anni di assenza dalla scena politica locale. La campagna elettorale si è concentrata sulla sfida tra i due, anche se il confronto pubblico tra i candidati è stato annullato.

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Entrano nel vivo le elezioni comunali di Trentola Ducenta, in programma il 24 e 25 maggio. La sfida principale è quella tra il sindaco uscente Michele Apicella e l’ex primo cittadino Michele Griffo, tornato in campo dopo un lungo periodo lontano dalla scena politica cittadina ma forte.🔗 Leggi su Casertanews.it

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