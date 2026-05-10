Trentola Ducenta verso il voto | sfida infuocata tra Apicella e Griffo salta il confronto pubblico

A Trentola Ducenta le elezioni comunali si avvicinano, con il voto previsto per il 24 e 25 maggio. La corsa è tra il sindaco uscente e un ex primo cittadino, tornato a candidarsi dopo diversi anni di assenza dalla scena politica locale. La campagna elettorale si è concentrata sulla sfida tra i due, anche se il confronto pubblico tra i candidati è stato annullato.

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