SPECIALE ELEZIONI Ribaltone a Raviscanina | l' ex assessore Rao spodesta il sindaco uscente Masiello

A Raviscanina, l'ex assessore Rao ha vinto le elezioni, spodestando il sindaco uscente. Masiello ha appreso poco dopo le 16 di non aver ottenuto la riconferma. La vittoria di Rao ha cambiato la guida del Comune. La comunicazione ufficiale è arrivata in breve tempo, lasciando sorpresa tra i residenti. La differenza di voti tra i candidati non è stata ancora resa nota. La nuova amministrazione prenderà incarico nelle prossime settimane.

A Raviscanina c'è stato il ‘ribaltone’. Il sindaco uscente, Ermanno Masiello, ha scoperto praticamente pochi minuti dopo le 16 si non essere stato riconfermato alla guida della sua comunità. A salire al Municipio con la fascia tricolore sarà l'ex assessore Enzo Rao che ha ottenuto 82 voti in più. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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