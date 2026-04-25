SPECIALE ELEZIONI RAVISCANINA L' ex assessore Rao ' sfida' il sindaco uscente Masiello

A Raviscanina si avvicinano le elezioni comunali con due liste civiche pronte a sfidarsi per la guida del paese. L'attuale sindaco, già in carica, si presenta per un nuovo mandato, mentre l'ex assessore, membro della sua stessa amministrazione in passato, ha deciso di candidarsi contro di lui. Le elezioni vedranno quindi confrontarsi queste due forze politiche per conquistare il ruolo di primo cittadino.

Sono due le liste civiche presentate per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Raviscanina. A contendersi la fascia tricolore saranno Ermanno Masiello, già sindaco del paese, ed Enzo Rao, ex assessore proprio nella sua giunta.La competizione si preannuncia come un confronto diretto tra due.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Elezioni Comunali Raviscanina 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaRaviscanina è uno dei Comuni della provincia di Caserta al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. ilmattino.it