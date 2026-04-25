SPECIALE ELEZIONI Belloro e Coppola sfidano il sindaco uscente Caterino | in 3 per la corsa allo scettro

Alle recenti elezioni comunali, il sindaco uscente si è trovato a dover affrontare una sfida inaspettata, poiché nessuna lista contraria è stata presentata, lasciandolo isolato nel tentativo di raggiungere il quorum. Per questa tornata elettorale, due altri candidati hanno deciso di concorrere alla carica di primo cittadino, creando così una competizione tra tre candidati in totale. La campagna elettorale si svolge tra incontri pubblici e iniziative locali, mentre la data delle elezioni si avvicina.

Alle ultime elezioni comunali ci fu il colpo di scena all'ultimo momento con il sindaco Vincenzo Caterino che si ritrovò da solo a sfidare il quorum perché non furono presentate liste a sue ‘avverse’. In questa tornata elettorale del 2026 invece è cambiato tutto con Cristofaro Coppola e Donato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026. Corsa a tre per la fascia, Coppola sfida Caterino. Ma c'è anche il 'terzo polo'Il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative nel Comune di San Cipriano d’Aversa è ancora in piena evoluzione, ma una cosa... Messina in fiamme: 1000 candidati sfidano il sindaco uscenteIl messinese sta vivendo una fase di intensa trasformazione, segnata dall’uscita improvvisa del sindaco uscente Federico Basile e dalla conseguente... Altri aggiornamenti Si parla di: SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Cipriano d'Aversa; Elezioni comunali 2026. Si allarga la coalizione di Caterino, sfida aperta all'ultimo voto.