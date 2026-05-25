SPECIALE ELEZIONI Plebiscito per Petrella che viene confermato sindaco di Grazzanise
A Grazzanise, Enrico Petrella è stato riconfermato sindaco con circa il 98% dei voti. La percentuale più alta della tornata elettorale nel casertano. La vittoria è stata netta, senza avversari che abbiano superato il 2% delle preferenze. La consultazione elettorale si è conclusa con una partecipazione significativa, ma i risultati sono stati invariati rispetto alle precedenti elezioni. Nessun altro candidato ha ottenuto percentuali vicine a quella di Petrella.
Percentuali bulgare a Grazzanise dove Enrico Petrella viene confermato con circa il 98% dei voti, la percentuale più alta di questa tornata elettorale nel casertano. Nulla da fare per il candidato a sindaco Di Resta. I Cento Passi, la lista dell'uscente e consigliere provinciale, si vede. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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