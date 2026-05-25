SPECIALE ELEZIONI Plebiscito per Petrella che viene confermato sindaco di Grazzanise

Notizia in breve

A Grazzanise, Enrico Petrella è stato riconfermato sindaco con circa il 98% dei voti. La percentuale più alta della tornata elettorale nel casertano. La vittoria è stata netta, senza avversari che abbiano superato il 2% delle preferenze. La consultazione elettorale si è conclusa con una partecipazione significativa, ma i risultati sono stati invariati rispetto alle precedenti elezioni. Nessun altro candidato ha ottenuto percentuali vicine a quella di Petrella.