SPECIALE ELEZIONI Guida confermato sindaco di Cesa | Fiorillo battuto dalla ' continuità'

Il sindaco di Cesa è stato riconfermato per la terza volta alla guida del Comune, battendo il medico Giuseppe Fiorillo, che ha ottenuto circa il 30-35% dei voti. I dati ufficiali non sono ancora definitivi.

A Cesa il sindaco Enzo Guida è stato riconfermato per la terza volta alla guida del Municipio. Una vittoria importante contro il medico Giuseppe Fiorillo che si è fermato intorno al 30-35% (i dati non sono ancora definitivi). Nelle prossime ore seguiremo anche lo spoglio dei candidati al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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