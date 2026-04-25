SPECIALE ELEZIONI GRAZZANISE Due liste in campo | il sindaco Petrella per la riconferma sfidato da Di Resta

A Grazzanise si avvicinano le elezioni comunali con due liste che si sfidano per la candidatura a sindaco. Entro le 12 di oggi, è stato possibile presentare le liste, e al momento sono due le coalizioni che si contendono il voto degli elettori. Il primo candidato è il sindaco uscente, che cerca la riconferma, mentre il suo sfidante si presenta con una proposta alternativa. La campagna elettorale è ora al centro del paese.

Sarà sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Grazzanise. Alle 12, termine ultimo per presentare le liste elettorali, sono due le compagini in campo. Da una parte il sindaco Enrico Petrella che difenderà la fascia tricolore confermando parte degli uscenti tra cui la vice Gabriella.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate SPECIALE ELEZIONI. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo... SPECIALE ELEZIONI TRENTOLA. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Grazzanise; SPECIALE ELEZIONI 2026. I candidati nei 18 comuni casertani al voto. SPECIALE ELEZIONI 2026. I candidati nei 18 comuni casertani al votoI tre comuni che superano i 15mila abitanti, per i quali in caso di mancato raggiungimento della soglia del 50% è previsto il ballottaggio, sono: Marcianise (si eleggono 24 consiglieri), San Nicola la ... casertanews.it Elezioni Comunali Grazzanise 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaGrazzanise è uno dei Comuni della provincia di Caserta al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. ilmattino.it Due villaggi vicini nel Veneto sono geneticamente più lontani tra loro di quanto lo siano il Portogallo e l'Ungheria. Non è un'iperbole. È il risultato di uno studio pubblicato nel 2014 sul Journal of Anthropological Sciences. E ribalta tutto quello che pensi di sape - facebook.com facebook Regno Unito, parrucchiere gallese vince due volte alla lotteria #lotteria x.com