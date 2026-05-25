SPECIALE ELEZIONI Moscatiello è il nuovo sindaco

Dopo la chiusura dei seggi e l'apertura delle urne, è iniziato lo spoglio delle schede elettorali. Il risultato ha confermato la vittoria di Moscatiello, che diventa il nuovo sindaco di Casagiove. La scrutinatura sta procedendo e il quadro politico locale si sta definendo in modo progressivo. I dati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

Seggi chiusi e urne aperte. Lo spoglio è iniziato e il futuro politico di Casagiove si è delineato pian pianino. Anche se dall'inizio il trend è stato lo stesso: Moscatiello avanti sull'uscente Giuseppe Vozza. “Un risultato bellissimo e importantissimo per Casagiove, adesso ci vuole senso di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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