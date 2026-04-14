Elezioni Moscatiello accetta la candidatura a sindaco e svela le priorità del programma

A circa un mese dall’annuncio della lista “Liberi e Uniti”, Francesco Moscatiello ha deciso di partecipare alle elezioni comunali di Casagiove come candidato sindaco. La sua candidatura è stata ufficializzata, e ha condiviso alcune delle priorità che intende affrontare nel programma elettorale. La decisione arriva dopo aver valutato diverse opzioni, confermando la volontà di candidarsi per guidare il Comune nelle prossime elezioni.