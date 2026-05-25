SPECIALE ELEZIONI L' outsider Ricciardi eletto sindaco di San Marco Evangelista

Notizia in breve

Giovanni Rino Ricciardi è stato eletto sindaco di San Marco Evangelista, dopo un testa a testa durato fino all'ultimo voto. La corsa elettorale si è conclusa con la vittoria dell'outsider, superando un avversario che aveva ricoperto in passato ruoli di assessore nel municipio. La proclamazione è avvenuta al termine dello scrutinio, che ha confermato la sua vittoria nel confronto diretto tra i candidati. La consultazione elettorale si è svolta senza problemi di rilievo.