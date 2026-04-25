SPECIALE ELEZIONI SAN MARCO EVANGELISTA Sfida tra gli ex assessori Vagliviello e Ricciardi
A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, il quadro politico di San Marco Evangelista si sta delineando con due ex assessori in corsa per la carica di sindaco. La competizione si concentra quindi su due figure che hanno già ricoperto ruoli amministrativi nel passato, mentre il confronto si svolge in un contesto locale che si prepara a scegliere il nuovo indirizzo amministrativo. La campagna elettorale si fa sempre più intensa in vista del voto.
Il panorama politico di San Marco Evangelista si delinea con chiarezza in vista delle prossime elezioni comunali. La sfida per la fascia tricolore si preannuncia come un confronto diretto tra due profili che conoscono bene la macchina amministrativa del paese, entrambi con un passato recente.🔗 Leggi su Casertanews.it
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