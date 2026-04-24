SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a San Marco Evangelista

Da casertanews.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali a San Marco Evangelista. Sono ancora in corso le ultime verifiche e consegne ufficiali delle candidature da parte dei partiti e dei gruppi politici coinvolti. La data segna il limite per la presentazione di tutte le liste e le eventuali modifiche prima dell’apertura ufficiale della campagna elettorale.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Marco Evangelista. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.🔗 Leggi su Casertanews.it

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