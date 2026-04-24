SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a San Marco Evangelista

Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali a San Marco Evangelista. Sono ancora in corso le ultime verifiche e consegne ufficiali delle candidature da parte dei partiti e dei gruppi politici coinvolti. La data segna il limite per la presentazione di tutte le liste e le eventuali modifiche prima dell’apertura ufficiale della campagna elettorale.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Marco Evangelista. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Cipriano d'AversaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa. SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a RaviscaninaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Raviscanina. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Marco Evangelista; Elezioni Comunali San Marco Evangelista 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Nicola la Strada; Elezioni Comunali, dove si vota in Campania il 24 e 25 maggio 2026. Elezioni Comunali San Marco Evangelista 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaSan Marco Evangelista è uno dei Comuni della provincia di Caserta al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 ... ilmattino.it SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Marco EvangelistaCasertanews seguirà in diretta la presentazione delle liste con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali ... casertanews.it Il 25 aprile la Chiesa celebra San Marco Evangelista: discepolo di Pietro, autore del Vangelo, patrono di Venezia. Vita e culto. Leggi l'articolo #SanMarco - facebook.com facebook SAN MARCO EVANGELISTA, del pittore #FransHals, anno 1625, olio su tela, 68,5 × 52,5 cm, Museo Puškin delle belle arti, #Mosca. #SanMarco. #25aprile. x.com