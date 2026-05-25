SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Cellole

Da casertanews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cellole, lo spoglio delle schede elettorali è in corso. Il sindaco uscente, Guido Di Leone, cerca di ottenere un secondo mandato. Tre candidati si contendono la carica di primo cittadino: Luciano Mascolino, Pasquale Verrengia e Roberto Martone. La conta dei voti si svolge in diretta, con le operazioni che proseguono nell’attuale momento. Nessuna ufficialità sui risultati al momento.

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A Cellole il sindaco uscente Guido Di Leone tenta nuovamente la scalata alla fascia tricolore. Tre gli sfidanti: Luciano Mascolino, Pasquale Verrengia e Roberto Martone. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15.GUIDO DI LEONE. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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