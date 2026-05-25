SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a San Marco Evangelista
A San Marco Evangelista si sta svolgendo lo spoglio delle schede elettorali. La competizione vede due ex assessori, Giovanni Vagliviello e Giovanni Rino Ricciardi, candidarsi per la carica di sindaco. Le operazioni di scrutinio sono in corso e vengono trasmesse in diretta. La sfida tra i due candidati è aperta, con i risultati ancora da definire.
Contesa tra due ex assessori a San Marco Evangelista dove Giovanni Vagliviello e Giovanni Rino Ricciardi si sfidano per la carica di sindaco. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15.GIOVANNI RINO RICCIARDI (Candidato a sindaco)VISIONE. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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