SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a San Marco Evangelista

Notizia in breve

A San Marco Evangelista si sta svolgendo lo spoglio delle schede elettorali. La competizione vede due ex assessori, Giovanni Vagliviello e Giovanni Rino Ricciardi, candidarsi per la carica di sindaco. Le operazioni di scrutinio sono in corso e vengono trasmesse in diretta. La sfida tra i due candidati è aperta, con i risultati ancora da definire.