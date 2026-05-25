SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a San Cipriano d' Aversa
Lo spoglio delle elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa è in corso, con Donato Belloro e Cristofaro Coppola che competono contro il sindaco uscente, che tenta di ottenere una nuova carica. I risultati sono ancora in fase di aggiornamento. La sfida vede tre candidati in corsa per la fascia di primo cittadino. Le operazioni di scrutinio si stanno svolgendo in diretta e i dati ufficiali saranno disponibili a breve.
Donato Belloro e Cristofaro Coppola sfidano il sindaco uscente Vincenzo Caterino che cerca la riconferma. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15.VINCENZO CATERINO (Candidato a sindaco)SIAMO SAN CIPRIANO: Benadduce Maria Teresa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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