SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a San Cipriano d' Aversa

Notizia in breve

Lo spoglio delle elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa è in corso, con Donato Belloro e Cristofaro Coppola che competono contro il sindaco uscente, che tenta di ottenere una nuova carica. I risultati sono ancora in fase di aggiornamento. La sfida vede tre candidati in corsa per la fascia di primo cittadino. Le operazioni di scrutinio si stanno svolgendo in diretta e i dati ufficiali saranno disponibili a breve.