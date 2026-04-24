SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a San Cipriano d' Aversa

Oggi alle 12 scade il termine per consegnare le liste dei candidati alle elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa. La data stabilisce il limite entro il quale le forze politiche devono presentare le proprie candidature per partecipare alla consultazione elettorale. La giornata rappresenta un momento chiave per le forze in corsa, che si preparano a definire i loro schieramenti in vista delle elezioni.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.VINCENZO CATERINO (Candidato a.🔗 Leggi su Casertanews.it

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