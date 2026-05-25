SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Roccamonfina
Durante lo spoglio elettorale a Roccamonfina, il candidato uscente, Carlo Montefusco, cerca di ottenere una nuova carica. Si presenta nuovamente in corsa, mentre Letizia Tari, che aveva già partecipato in passato, torna a concorrere per un ruolo politico locale. La conta dei voti è in corso e si svolge in diretta, senza ulteriori dettagli sui risultati.
Il presente e il passato si sfidano per il futuro di Roccamonfina. L’uscente Carlo Montefusco cerca la riconferma insidiato da Letizia Tari che torna sulla scena politica locale. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15.LETIZIA TARI. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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