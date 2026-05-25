SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Roccamonfina

Notizia in breve

Durante lo spoglio elettorale a Roccamonfina, il candidato uscente, Carlo Montefusco, cerca di ottenere una nuova carica. Si presenta nuovamente in corsa, mentre Letizia Tari, che aveva già partecipato in passato, torna a concorrere per un ruolo politico locale. La conta dei voti è in corso e si svolge in diretta, senza ulteriori dettagli sui risultati.