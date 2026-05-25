SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Cesa
A Cesa, il sindaco in carica cerca la terza riconferma alle elezioni comunali, affrontando il medico Giuseppe Fiorillo. Lo spoglio dei voti si svolge in diretta.
A Cesa il sindaco Enzo Guida prova la conferma per la terza volta, a sfidarlo il medico Giuseppe Fiorillo. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne alle 15.VINCENZO GUIDA (Candidato a sindaco)SOLO COSE BELLE: Raffaele Bove, Francesca. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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